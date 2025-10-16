الصحة اللبنانية: 6 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح.

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيانها أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة شخص في بنعفول بمدينة صيدا، وخمسة آخرين في أنصار قضاء النبطية، بحسب ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على عدد من المناطق في خرق جديد لوقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله - المتمركز في جنوب لبنان - خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن جيش الاحتلال نفذ غارات عنيفة في جنوب لبنان يسمع صداها في مدينة صيدا، مضيفة أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.

وأضافت أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.