ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع الأصول المحلية بنقود الاحتياطي لـ 424.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
انخفض صافي الأصول المحلية ضمن نقود الإحتياطي للبنوك لـ 424.433 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 414.82 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق بفارق 9.613 مليار جنيه، ومقارنة بـ 573.9 مليار جنيه في يونيو 2017 بفرق 149.5 مليار جنيه .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الوراق المالية، التسهيلات الائتمانية، الودائع" لـ 764.1 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 الماضي مقابل 715.5 مليار جنيه في العام 2018/2017 ومقارنة بـ708.64 مليار جنيه في العام 2017/2016

وصل صافي المطلوبات من البنوك لـ 164.201 مليار جنيه مقابل 201.44 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 157.141 مليار جنيه في يونيو 2017.

وبلغ صافي الأصول و الإلتزامات غير المبوبة لـ 278.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 175.4 مليار جنيه في العام 2018/2017 السابق ومقارنة بـ 176.03 مليار جنيه في 2017/2016

ترشيحاتنا

وفاة رضيع بسبب الطهارة .. محظورات في ختان الأبناء تسبب الموت

حظك اليوم الأحد15 /9 /2019 برج العقرب على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

بصحبة زوجها .. هيفاء حسين تعلن عن حملها

تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك

بـ فستان موف.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها

ملخص مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد .. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور