الميريا تركى ال الشيخ يكتسح لاس بالماس ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني

اكتسح فريق ألميريا ، مضيفه نادي لاس بالماس بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.



افتتح جوزيه روميرا التسجيل لألميريا في الدقيقة 22 ، وأضاف زميله جوزيه كورباس الهدف الثاني في الدقيقة 56 ، قبل أن يختتم الأرجنتيني فالانتين فادا مهرجان الأهداف بهدف ثالث في الدقيقة 87.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة 13 في صدارة الدوري ، بينما توقف رصيد نادي لاس بالماس عند النقطة الثالثة في المركز التاسع عشر.