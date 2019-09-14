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رياضة

الميريا تركى ال الشيخ يكتسح لاس بالماس ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:45 م
نادي ألميريا
نادي ألميريا
إسماعيل محمود
اكتسح فريق ألميريا ، مضيفه نادي لاس بالماس بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

افتتح جوزيه روميرا التسجيل لألميريا في الدقيقة 22 ، وأضاف زميله جوزيه كورباس الهدف الثاني في الدقيقة 56 ، قبل أن يختتم الأرجنتيني فالانتين فادا مهرجان الأهداف بهدف ثالث في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة 13 في صدارة الدوري ، بينما توقف رصيد نادي لاس بالماس عند النقطة الثالثة في المركز التاسع عشر.

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