الإخلاء الوهمي .. إرشادات وخطة الحماية المدنية لمواجهة الطوارئ في المدارس

وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية بإشراف اللواء محمد جبر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة خطة أمنية محكمة تضمنت عدة إرشادات موجهة للمدرسين والطلاب "خطة الإخلاء الوهمى فى المدرسة" مع انطلاق العام الدراسي الجديد.



قال محمود عبد العزيز معلم تدريب بالحماية المدنية، إن الإخلاء الوهمي هي مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها بشكل سليم لتأمين خروج جميع الطلاب والموظفين بالمدرسة إلى مكان آمن في اقل مدة متاحة بشكل لايؤدى إلى إصابات أو مشاكل، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن هذه العملية والإخلاء يختلف عن حالة الطوارئ، فهو جزء من حالة الطوارئ المعلنة، وليست الطوارئ تعنى الإخلاء فقط، إنما هى مجموعة من الإجراءات أكثر تعقيدا وتدرجًا طبقا لكل حالة طوارئ .



وقبل بداية العام الدراسي تتولى إدارة المدرسة توزيع مناطق وأقسام الاخلاء واختيار أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية التي تعتمدها الإدارة التعليمية، ويتولى كل عضو من كل قسم مرتبط مخرج طوارئ ونقطة تجمع بالإضافة إلى مشرف عام على الدور العلوي والسفلى والإدارة بهدف التأمين والمتابعة كما تتضمن الخطة تحديد دور اللجان الفرعية (الدعم – الإسعاف – الطوارئ – الاتصال – التوثيق ).



وأضاف عبد العزيز أن الإخلاء يتم تطبيقه بعد الرجوع لخطة المدرسة وبالتنسيق مع الإدارة فى موعد محدد مسبقًا، وغالبا ما يكون مرة واحدة فى الفصل الدراسي بشكل كامل أو جزئي على حسب متطلبات العمل والاختيار الجزئي هو اختيار فصل أو قسم للقيام بالإخلاء بشكل جزئي دون باقي المدرسة وهذه الطريقة مفيدة لتقييم هذا القسم، بالإضافة إلى سهولة التصوير والتوثيق للوقوف على الوضع بأكمله.



وهناك مرحلة ما قبل الإخلاء والتي يجب خلالها على اللجنة التأكد من إخلاء مسالك الخروج والدرج ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع فى كافة الأقسام والأبواب والنقاط حتى نقاط التجمع النهائية، ويتم الإعلان مبدئيا الى فريق الإخلاء ولجنة السلامة بشكل خاص بالتعاون مع الإدارة وغالبا عن طريق الواتس اب او الوسائل المتاحة ثم إطلاق جرس الإنذار وينحصر دور اللجنة فى الارشاد والتوجيه والتعامل مع الحالات الطارئ والتوثيق والتدريب والتقيم طبقا للخطة.



وتتضمن تعليمات الإخلاء للمدرسين أنه فور سماع جرس الإنذار علي المعلم إبلاغ الطلاب بأن يجب عليهم إخلاء الصف أو المختبر أو مكان التواجد الحالي وسرعة التواجد خارج المبنى المدرسي من خلال أبواب الخروج المخصصة لذلك (مخارج الطوارئ) ثم نقاط التجمع الأولية والنهائية، ونقاط التجمع الأولية هى مكان التجمع الأولى أسفل او امام كل قسم بالخارج ونقاط التجمع النهائية هى الملعب العشب .



ويتولي المعلم التأكيد على الطلاب عدم التدافع والسير بانتظام فى صفوف حرصا على سلامة الطالب وزملائه، وفى حالة حدوث طارئ يتم تأمين باقى الطلاب أولا ثم طلب المساعدة من أعضاء فريق السلامة المدرسيةوزمن الإخلاء المطلوب لا يزيد عن 90 ثانية.



على المعلمين المتواجدين خارج الصفوف وبغرف المدرسين الالتزام بالإخلاء طبقًا للتعليمات الموضحة والخروج فى الزمن المحدد بالاضافة الي ان ارشاد وتوجيه وتنظيم عملية الاخلاء هى مسئولية الجميع وليس فقط فريق السلامة المدرسية.



وأوضح عبد العزيز تعليمات الإخلاء للطلاب والتي تتضمن أنه:

١_ عند سماع جرس الإنذار على الطالب الخروج من الصفوف من خلال الاستماع الجيد لتعليمات المدرس والمشرفين.

2- التوجه إلى أبواب الطوارئ والخروج منها في صفوف وبانتظام.

3- التوجه الى (نقاط التجمع ) التجمع عند الملعب العشبي.



وقد يواجه فريق الإخلاء سلبيات من الطلاب منها التدافع -اللهو - المزاح.



وتتضمن تعليمات الإخلاء لفريق السلامة "سماع جرس الانذار، ارتداء قميص السلامة، التواجد بالمكان المسئول عنه ، إرشاد ومساعدة خروج المتواجدين من خلال باب الطوارئ، التأكد من عدم تواجد أى شخص فى المكان ( فصول- دوره، مياة ) والتأكد من تواجد استمارة الغياب مع المعلم أثناء الإخلاء ويتم تنظيم الصفوف ثم التوجه الى نقاط الأخلاء النهائية في الملعب.



وفى حالة حدوث طارئ يتم تأمين باقى الطلاب اولا ثم طلب المساعدة ويتم تطبيق الخطوات التالية



1- التأكد من خروج الطلاب والموظفين والعمال من خلال أبواب الطوارئ.

2- عدم الخروج من أبواب الأقسام العادية.

3- التوجيه والإرشاد.

4- التوثيق والتصوير .



وتتضمن خطوات الإخلاء للمشرفين فى الأقسام

1- فور سماع جرس الإنذار عليك ارتداء قميص السلامه والتوجه للمنطقة المسئول عنها فورا.

2- إخراج الصفوف بمرافقة معلم كل صف من خلال باب الطوارئ إلى نقطة التجمع.

3- التأكد من إخلاء المنطقة من الطلاب والموظفين والمشرفين وعدم تواجد أى شخص.

4- التأكيد على مشرف القسم إحضار كشوف الغياب والتوجه الى نقطة التجمع.

5- فى حالة وجود خطر أو إصابة عليك أولا تأمين المتواجدين بإبعادهم عن مصدر الخطر.

6- استدعاء الدعم والمساعدة من فريق الإخلاء.

7- فور تواجدك فى نقطة التجمع يراعى تنظيم الطلاب والمدرسين طبقا لكشوف الحضور والغياب.

8- العامل النفسي مهم فى السيطرة على الموقف وتأمين المرافقين.



(سلبيات الإخلاء )

1- عدم الجدية من بعض العاملين فى المدرسة أثناء عملية الإخلاء.

2_ الحديث عند نقاط التجمع وعدم الانتباه من الطلبة.

3- قصور فى عملية التنظيم وعدم وضوح دور لجنة الأمن والسلامة.

4- تواجد عمال داخل المدرسة أثناء عملية الإخلاء.

5- عدم وضع أرقام الصفوف عند لوحات نقاط التجمع.

6- عدم تنظيم الصفوف بشكل مناسب مثل طابور الصباح.

7- عدم ارتداء قميص فسفوري لأعضاء لجنة الأمن والسلامة.

