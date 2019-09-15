بعد إصابة عاصي الحيلاني.. كيف تتفادى السقوط من على الحصان

بعد أن تعرض المطرب عاصى الحلانى لإصابة شديدة افقدته الوعى وأدت ألى حدوث بعض الكسور فى جسده، بعد سقوطه ارضا من أعلى الحصان ودخل على اثرها المستشفى.. فإذا كنت من عشاق ركوب الخيل، عليك بأخذ الأحتياطات اللازمة لعدم التعرض للكسور.



قال أحمد صبحى مدرب خيل وبطل رياضة الفروسية، إنه يجب قبل بدء ركوب الخيول أن يأتي الشخص من أمام الفرس وليس من خلفه، ثم يتم الركوب أولًا من خلال القدم الشمال وليس اليمين، لافتًا إلى أنه يجب تقصير لجام الخيل ومسكه باليد جيدا حتى يمكن التحكم به بشكل أفضل ،لكى لا يستطيع الخيل الجرى سريعا ،وسقوط الشخص .



وأشار إلى أن أنه بدأ في تعلم رياضة الفروسية منذ 6 سنوات وتعامل معه كأحد أصدقائه لذا يفضل قضاء وقت مع الخيل قبل الركوب، موضحًا أن الحصان العربي أفضل أنواع الخيول ويرتبط مع الشخص المسؤول عنه ارتباط جيد.