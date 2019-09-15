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فن

يداعب الحمام.. أحمد سعد: كل حاجة في إيطاليا ليها روح وطعم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
احمد سعد
احمد سعد
محمد بدران
نشر أحمد سعد من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور انستجرام صورة له من إيطاليا.

وظهر أحمد سعد فى ميدان سان ماركو بايطاليا وهو يداعب الحمام، وعلق على الصورة: "من ايطاليا الجميلة ماشاء الله على كل حاجة فيها ليها روح وطعم".

كان أحمد سعد طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، كليبه الجديد " يامدلع" كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن آخر ظهور لأحمد سعد كان من خلال عدد من الحفلات التى أحياها فى عدد من المناطق الساحلية.

كانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
يداعب الحمام.. أحمد سعد: كل حاجة في إيطاليا ليها روح وطعم

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