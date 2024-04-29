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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الجودو: نظمنا بطولة إفريقية أبهرت العالم.. وهؤلاء هم شركاء النجاح

صدى البلد

أشاد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، بأداء لاعبي المنتخب الوطني خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2024 في القاهرة، بمشاركة 35 دولة.

وقال مرزوق علي، إن المنتخب الوطني حصد كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بأداء قوي ومميز، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والجهاز الفني وعلى رأسه الأسطورة محمد رشوان، قدموا كل ما لديهم؛ من أجل رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني.

ووجه مرزوق علي، الشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الأبطال الرياضيين في كل المحافل الدولية والقارية، وعلى القدرات والإمكانيات الهائلة التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة وتنظيم أكبر المناسبات والأحداث العالمية.

وقال مرزوق علي، إن خروج البطولة بهذا الشكل والمستوى المبهر؛ جاء نتيجة تعاون مثمر وقوي بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأيضا الشركة المتحدة للرياضة التي وفرت كل الإمكانيات وحرصت على تذليل كل العقبات.

وأوضح مرزوق أن الجودو المصري يتطور بشكل سريع، وأن مصر باتت تمتلك الآن عناصر مميزة وصغيرة في السن على مستوى المنتخب الأول رجال وسيدات، لافتا إلى أن السيطرة على ألقاب قارة أفريقيا في جميع المراحل العمرية لعامين متتاليين لأول مرة هو أكبر دليل على تطور اللعبة وجميع عناصرها.

ووعد مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، بمواصلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها الجودو المصري، والعمل على مواصلة تطوير كل عناصر المنظومة، مؤكدا أن الهدف الأكبر هو الوقوف على منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووجه مرزوق علي، الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وجميع اللجان التي عملت على تنظيم البطولة الإفريقية، مؤكدا أن الجميع كان حريصا على صورة الدولة المصرية في المقام الأول، وعلى لعبة الجودو بشكل عام.

وحصد المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بـ9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

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