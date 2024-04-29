بالصواريخ والمدفعية.. حزب الله يشن هجوما خطيرا على قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، شن هجوم ناري مكشف على قاعدة خربة ماعر وأماكن مدفعيتها وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية.

وقال حزب الله،في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من عصر اليوم الإثنين، هجومًا ناريًا مركزًا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.‏

وأضاف حزب الله، أنه استهدف أيضا تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏