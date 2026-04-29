أول تعليق أمريكي على اختيار الزيدي رئيسا لحكومة العراق

عبّرت بعثة الولايات المتحدة في العراق، اليوم "الأربعاء"، عن تأييدها لرئيس مجلس الوزراء المكلّف علي الزيدي، في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين لدعم مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً.

وفي بيان لها ، أكدت البعثة الأمريكية، تضامنها مع الشعب العراقي الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأمريكيين والعراقيين.

يأتي هذا تزامناً مع اعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق، يوم الاثنين 27 من شهر أبريل الجاري، ترشيح الزيدي، لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس ‏الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون ‏رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب‎ لينتهي بذلك الانسداد السياسي الذي دام نحو 5 أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت في البلاد نهاية عام 2025.