"الحالي والمكلف".. رئيسا وزراء العراق يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة المضي بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل اليوم الزيدي، وجرى استعراض مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة، والتأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف بين جميع الأطراف الوطنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة، للمضي بتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وتتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

كما أكد السوداني حرصه على دعم الزيدي لإنجاح مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية، مبيناً أن "المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف من أجل تجاوز التحديات وتحقيق المصلحة العامة وإرساء الاستقرار في عموم العراق".