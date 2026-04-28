العراق وقطر يناقشان سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكر ت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء أن الاتصال تناول أيضا سبل تعزيز المصالح المشتركة والتنسيق ازاء مختلف القضايا والتحديات، بما يضمن ارساء الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

إ ى/س ا م ي