استشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية باستشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال بالغارة التي استهدفت ليلا منزلا في بلدة جبشيت جنوب لبنان.

وأشارت التقارير الاعلامية إلى أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا إستهدف أطراف بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

كما شنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة حانين جنوب لبنان، حيث عمد الجيش الاسـرائيلي إلى تنفيذ عمليات تفجير داخل البلدة.

من جانبه أدان وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون.

كما أشار ناصر الدين إلى ارتفاع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 قتلى منذ الثاني من مارس.