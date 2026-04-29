جيش الاحتلال يشن 15 غارة على مناطق في بنت جبيل وقضاء صور جنوبي لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان تركز خلال الساعات الماضية على منطقتي بنت جبيل وقضاء صور، حيث تعرضتا لأكثر من 15 غارة جوية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات استهدفت مباني سكنية ومناطق واسعة في عدد من البلدات الجنوبية، بما في ذلك تلك التي سبق أن وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكانها، إضافة إلى بلدات مجاورة تعرضت لسلسلة من الغارات العنيفة باستخدام الطيران الحربي والطائرات المُسيّرة.

وأضاف سنجاب أن التصعيد تزامن مع عمليات اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت طائرات مُسيّرة دراجتين ناريتين في بلدتي المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور.

وأشار إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات القصف والتفجير التي طالت مناطق واسعة في الجنوب اللبناني.

