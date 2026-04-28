حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا برشقة صاروخية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن حزب الله، استهدافه مستوطنة شتولا برشقة صاروخية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتتواصل التصريحات الإسرائيلية المتباينة بشأن الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بجبهة الجنوب اللبناني وملف حزب الله، حيث تعكس مواقف المسؤولين في تل أبيب تبايناً بين الخطاب العسكري المتشدد والطرح السياسي المبرر للوجود الميداني.



وفي هذا السياق، تبنّى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقفاً حاداً، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب طالما يحتفظ حزب الله بترسانته العسكرية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، شدد كاتس على أن القوات الإسرائيلية ستواصل فرض وجود أمني داخل الأراضي اللبنانية عبر ما وصفه بـ”منطقة أمنية” تمتد حتى نهر الليطاني، معتبراً أن هذا الوجود لا يندرج ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار بل يأتي كـ”فرض أمر واقع” تم التفاهم بشأنه دولياً.





