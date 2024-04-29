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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

السيدة إنتصار السيسي
السيدة إنتصار السيسي

أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية ترحيبها بضيفة مصر، ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر.

تفقدنا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به.

أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر.

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انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس البوسنة والهرسك الهلال الأحمر

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