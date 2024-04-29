انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية ترحيبها بضيفة مصر، ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر.

تفقدنا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به.

أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر.

1000457972

1000457973

1000457974

1000457971

1000457970