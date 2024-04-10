السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير.
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قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير.
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