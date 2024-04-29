خالد الحلفاوي: الكوميديا فُرضت عليا.. وهذا سر نجاح «كامل العدد»

كشف المخرج خالد الحلفاوي، تفاصيل عمل مسلسل «كامل العدد»، وسر نجاحه في موسم رمضان 2024.

وقال الحلفاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين دينا رامز، وشريف نور الدين، ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض المخرجين يقومون بعمل أجزاء متعددة من أعمالهم الفنية، بشكل غير مرتب، وغير منسق.

ولفت إلى أنه لا بد من دراسة تنفيذ أي جزء من أي عمل بشكل جيد، ومن الضروري أن يكون الجزء الجديد «يمثل إضافة حقيقية» في تاريخ المسلسل أو الفيلم.

وعن نجاحه في تقديم مسلسل «كامل العدد»، علق المخرج خالد الحلفاوي، قائلاً: «لم أختار الأعمال الكوميدية فقط، ولكنها فُرضت عليّ، ولا توجد لدي أدنى مشكلة في تنفيذ أي أعمال فنية بقوالب مختلفة في السينما بين الكوميدي والتراجيدي»، معقبًا: «المخرج يعمل أي حاجة».

وتابع خالد الحلفاوي: الأعمال الكوميدية هي الأصعب في تنفيذها عن أعمال الأكشن، فمن السهل الاستعانة بمصمم معارك ماهر؛ للقيام بالأدوار القتالية، ولكن فكرة رسم الضحكة بشكل حقيقي على وجه الجمهور، هو الأصعب.