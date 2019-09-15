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صاحب الفيديوهات المفبركة بمؤتمر الشباب يكشف السر وراءها.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:15 ص
المخرج التلفزيوني
المخرج التلفزيوني تامر الخشاب
ندى فتح الله
قال المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، إن الفيديوهات المفبركة التي عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الثامن للشباب الذي انعقد بالأمس لم يكن أحد من القائمين على المؤتمر يعلم بأمرها.

وتابع تامر الخشاب خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأحد، أن الفيديوهات التي عرضها هي مجرد نموذج لما يحدث يوميًا من المشككين في الانجازات التي تقوم بها الدولة، واستهداف للمواطن المصري في عزيمته من خلال فبركة الأخبار والفيديوهات.

وأضاف تامر الخشاب أن التشكيك الذي تقوم به الجهات المضللة له الكثير من الأشكال والطرق، ليس بالفيديوهات فقط.

وأوضح الخشاب أن هناك أساليب تقنية مرتفعة تقنع المشاهد أنها حقيقية دون أي شك، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من الفيديوهات والصور غير مكلفة ماديًا أو جسديًا.

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