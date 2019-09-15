احترافية في الضربات الاستباقية.. اللواء محمد زكي يكشف سبب نجاح عملية جلباية

قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رجال الأمن يبذلون جهدا كبيرا في القضاء على الإرهاب وتطهير الوطن من المتطرفين، مؤكدا أن رجال الشرطة لديهم احترافية في التعامل لإحباط اي مخطط ارهابي .



وأضاف «محمد زكي» خلال تصريحات لقناة «اكسترا نيوز» أن نجاح عملية «جلباية» بشمال سيناء الأمنية يؤكد حرفية الأمن في التعامل مع الإرهاب، مشيرا إلى أنه قتل مجموعة من الإرهابيين وضبط عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر وسيارة مسروقة بحوزتهم.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن العملية حرفية ولدها ترتيب وتجهيز، مرتبطة بالأمن القومي، لافتا إلى أن جهاز الأمن المصري عتيق وعريق ويستند الي خبرات طويلة تجاون القرن من الزمان، متابعا أن هناك ثقة كبيرة لرجال الشرطة رغم صعوبة التعامل مع الإرهابيين.