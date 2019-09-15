اخبار الرياضة.. كهربا في الأهلي.. شوبير يهاجم ميتشو.. مصطفى يونس ينضم لقناة الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :بدأ مسئولو نادى الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور فى وضع الرتوش الأخيرة لانطلاق قناة النادى الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة .يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبه أحمد سيد زيزو ، خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار نهائى السوبر المصرى المقرر إقامته على ملعب برج العرب .كشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي لن يضم محمود كهربا لاعب وسط الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم النادي الاهلي السابق عن سر هزيمة فريق الزمالك أمس أمام فريق جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور لـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيااستقر مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة جمال الغندور على استبعاد أى حكم مرشح لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى يحمل الجنسية "الصربية والسويسرية".يتوجه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي إلى إسبانيا الأحد المقبل بناء على قرار من مجلس إدارة القلعة الحمراء .أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا، مشيرا إلى أن الفوز مهم جدًا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة لقاء الاهلي، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر.حدد نادي الزمالك يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري موعدا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.تقوم إدارة النادي أهلي جدة السعودي، برئاسة أحمد الصائغ، بدراسة عدد من الملفات التدريبية، لاختيار قائد جديد للفريق بعد إقالة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.ينتظر الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش، توقيع عقوبة الإيقاف عليه من قبل الاتحاد التركي، بعد طرده في مباراة غازي عنتاب، أمس، السبت، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري التركي.نشر النادي الكاتالوني على حسابه على تويتر نبا عودة الأرجنتيني ميسي للتدريب مع الفريق ومشاركة الفرنسي ديمبلي في جزء من الحصة التدريبية مع الفريق.