والد الطفل ياسين يروي قصة خلاف طليقته الراحلة غنوة مع شقيقتها أنغام.. ويؤكد: جدة ابني تستغله ومش هسكت

حكاية الفيديو

سبب خلافات غنوة وأنغام

جدة الطفل ياسين تستغله وتستحوذ على أمواله

مصير الحضانة



ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه أيضا ينتظر حكم القضاء في قضية رؤية نجله ياسين.





سبب رفض دخول نجله التمثيل تحدث أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين عن سبب رفضه احتراف نجله مهنة التمثيل في عمر مبكر لأنه لا يزال طفلا وتتكون شخصيته، مؤكدا أنه لا بد أن يعيش جميع المراحل العمرية بشكلها الطبيعي.



وأضاف أن عائلة والدته الراحلة غنوة وجدته هم من يقومون بالاتفاق مع منتجين على مشاركة ياسين في أعمال فنية دون الرجوع إليه.



وأكد أمير عبد الباقي أنه يحترم الفن كثيرا ويقدره لأنه في الأساس عازف كمان وخريج معهد الموسيقى العربية ولكن نجله مازال طفلا يكتسب مهارات ويكون شخصيته لذلك لا بد من التركيز على جوانب أخرى.



وانتقد أمير عبد الباقي مشاركة نجله في مسلسل زي الشمس بسبب قصة المسلسل التي تعتمد على فكرة وفاة والدته مقتولة، قائلا: "ابني عاش هذه المأساة في الحقيقة وتوفيت والدته فعل يعقل أن يعيش تلك التجربة في التمثيل أيضا".



لم يلق نظرة الوداع على غنوة قال أمير عبد الباقي، طليق الفنانة الراحلة غنوة، إنه تلقى خبر وفاتها حين كان يقوم بالتسوق يوم العطلة الأسبوعية، واتصل به والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وأخبره بأن غنوة توفيت في حادث سير.



وأضاف أمير عبد الباقي أنه شعر بالصدمة لأن وفاتها كانت مفاجئة، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوداع عليها.



وكشف أمير عبد الباقي عن سر عدم تواجده في المستشفى لأنه كان يرى أن تواجده سيزيد من حدة توتر الموقف؛ لأن علاقته ليست على ما يرام بأقارب وأصدقاء غنوة.



وصرح أمير عبد الباقي بأن "البعض رأى أن طريقة انفصالي عن غنوة كانت مهينة، لذلك فضّلت عدم الحضور، ولكني شاركت في تلقي عزائها مع والدها".



ابني لم يحزن على وفاة والدته فجّر أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين مفاجأة من العيار الثقيل حول الحالة النفسية التي عاشها نجله بعد الوفاة المفاجئة لوالدته الفنانة الراحلة "غنوة".



وقال أمير عبد الباقي "ياسين لم يكن مرتبطًا بوالدته الارتباط الفطري كأم وطفلها لأنهما كانا يعيشان حياة غير مستقرة بسبب أسلوب المعيشة والناس الذين يسكنون معهم في منزل عائلة غنوة".



وأضاف أمير عبد الباقي: "في العزاء جاء طفلا وقال لابني مامتك عند ربنا، قال له يلا نلعب وهو ما يعكس الاضطراب النفسي الذي يعيشه ابني بسبب الأزمات التي افتعلها أهل غنوة".



وأشار أمير عبد الباقي إلى أن غنوة شخصية طيبة وصاحبة القلب الأبيض وعائلتها ظلمتها كثيرا بسبب تصرفاتهم ومحاولتهم محاربة شقيقتها الفنانة أنغام من خلال استخدامها. ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه أيضا ينتظر حكم القضاء في قضية رؤية نجله ياسين.تحدث أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين عن سبب رفضه احتراف نجله مهنة التمثيل في عمر مبكر لأنه لا يزال طفلا وتتكون شخصيته، مؤكدا أنه لا بد أن يعيش جميع المراحل العمرية بشكلها الطبيعي.وأضاف أن عائلة والدته الراحلة غنوة وجدته هم من يقومون بالاتفاق مع منتجين على مشاركة ياسين في أعمال فنية دون الرجوع إليه.وأكد أمير عبد الباقي أنه يحترم الفن كثيرا ويقدره لأنه في الأساس عازف كمان وخريج معهد الموسيقى العربية ولكن نجله مازال طفلا يكتسب مهارات ويكون شخصيته لذلك لا بد من التركيز على جوانب أخرى.وانتقد أمير عبد الباقي مشاركة نجله في مسلسل زي الشمس بسبب قصة المسلسل التي تعتمد على فكرة وفاة والدته مقتولة، قائلا: "ابني عاش هذه المأساة في الحقيقة وتوفيت والدته فعل يعقل أن يعيش تلك التجربة في التمثيل أيضا".قال أمير عبد الباقي، طليق الفنانة الراحلة غنوة، إنه تلقى خبر وفاتها حين كان يقوم بالتسوق يوم العطلة الأسبوعية، واتصل به والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وأخبره بأن غنوة توفيت في حادث سير.وأضاف أمير عبد الباقي أنه شعر بالصدمة لأن وفاتها كانت مفاجئة، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوداع عليها.وكشف أمير عبد الباقي عن سر عدم تواجده في المستشفى لأنه كان يرى أن تواجده سيزيد من حدة توتر الموقف؛ لأن علاقته ليست على ما يرام بأقارب وأصدقاء غنوة.وصرح أمير عبد الباقي بأن "البعض رأى أن طريقة انفصالي عن غنوة كانت مهينة، لذلك فضّلت عدم الحضور، ولكني شاركت في تلقي عزائها مع والدها".فجّر أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين مفاجأة من العيار الثقيل حول الحالة النفسية التي عاشها نجله بعد الوفاة المفاجئة لوالدته الفنانة الراحلة "غنوة".وقال أمير عبد الباقي "ياسين لم يكن مرتبطًا بوالدته الارتباط الفطري كأم وطفلها لأنهما كانا يعيشان حياة غير مستقرة بسبب أسلوب المعيشة والناس الذين يسكنون معهم في منزل عائلة غنوة".وأضاف أمير عبد الباقي: "في العزاء جاء طفلا وقال لابني مامتك عند ربنا، قال له يلا نلعب وهو ما يعكس الاضطراب النفسي الذي يعيشه ابني بسبب الأزمات التي افتعلها أهل غنوة".وأشار أمير عبد الباقي إلى أن غنوة شخصية طيبة وصاحبة القلب الأبيض وعائلتها ظلمتها كثيرا بسبب تصرفاتهم ومحاولتهم محاربة شقيقتها الفنانة أنغام من خلال استخدامها.

طرفان يتصارعان وكل منهما يوجه الاتهامات للآخر، حتى وصل الأمر إلى ساحات القضاء بين عازف الكمان أمير عبد الباقي ووالدة طليقته غنوة "ماجدة عبد الحليم" بسبب صراع على حضانة الطفل ياسين، نجل أمير والراحلة غنوة.فبعد الانتشار الكبير لفيديو تنفيذ حكم ضم حضانة ياسين إلى جدته، والذي ظهر فيه باكيا بسبب عدم رغبته في ترك والده، أجرى صدى البلد حوارا مع أمير عبد الباقي ليكشف أسباب خلافاته مع عائلة طليقته غنوة، وموقف شقيقتها أنغام من تلك الخلافات وعن علاقتها بنجله ياسين.قال أمير عبد الباقي إنه تعمد نشر الفيديو الذي ظهر فيه نجله وهو يبكي أثناء تنفيذ حكم الحضانة لصالح جدته عبر الفيسبوك لكي يكشف حقيقة مشاعر ياسين اتجاه عائلة والدته.وأضاف أن نجله كان يبكي لأنه لا يريد الذهاب مع جدته، مشيرا إلى أنه خلال فترة تواجده معه في منزله قال له: "أنا عايز أعيش معاك ومارحش لجدتي".وتابع أمير عبد الباقي: "يكفي أن نجلي رافض العيشة معهم ويكره التواجد معهم ويريد أن يبقى معى ولكن القانون لن يسمح لي بذلك".وشدد أمير عبد الباقي أنه يحاول ضبط النفس والتوزان في ردود أفعاله تجاه جدة ياسين، بعدما ظهر في الفيديو المتداول وهو ينفعل عليها بسبب محاولتها الكيدية لاستفزازه أثناء تنفيذ الحكم.قال أمير: والدة غنوة هي من زرعت الكراهية والضغينة في قلب غنوة منذ الطفولة ضد شقيقتها أنغام، وهي من زرعت بداخلها فكرة دخول المجال الفني من أجل محاربة أنغام والقضاء عليها".وأضاف: "بعد وفاة غنوة تصالحت والدتها مع أنغام من أجل المصلحة فقط وليس حبا منها فهي بطبعها شخص ينافق ويلهث وراء المصلحة".وشدد أمير عبد الباقي: "تفكير والدة غنوة كان سطحيا فلا يمكن لغنوة أو غيرها منافسة أنغام أو محاربتها أو تصفية حسابات؛ لأن الموسيقار محمد علي سليمان ساعد أنغام ولم يقدم نفس المساعدات لغنوة".أكد أمير والد الطفل ياسين أن نجله أخبره بأنه لم يحصل على أجره من دور "يوسف" في مسلسل "زي الشمس"، لافتا إلى أن ياسين أخبره بأن جدته "ماجدة عبد الحليم" أوهمته أنها فتحت له حسابا في البنك باسمه.وتابع: "عائلة طليقتي غنوة تستغل ياسين أسوأ استغلال وهو بالنسبة لهم مجرد "سبوبة" يحصلون على أموال من شهرته دون النظر لأهمية استقراره الأسري في هذه المرحلة لأنه طفل ويكون شخصيته".وأضاف أمير عبد الباقي: "تمسك والدة غنوة بحضانة ياسين ليس بدافع الحب والحنان لكن بهدف المصلحة فياسين البيضة التي تبيض ذهبا لذلك تمنعه عني".وأشار أمير عبد الباقي إلى أنه على أتم استعداد لتكفل مصاريف ياسين كاملة.. وليس بحاجة لـ أدواره في المسلسلات أو مشاركته في إعلانات.كشف أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين أنه الآن يمشي بخطوات في قضية إسقاط حضانة ماجدة عبد الحليم والدة طليقته الراحلة غنوة على نجله ياسين ونقلها إلى خالته أنغام وفقا للقانون المصري.وقال أمير "المناخ الأسري الذي يعيش فيه ياسين ابني ومن قبله والدته غنوة غير متزن والعائلة غير سوية ولا يوجد انضباط ولا قيم لذلك أخشى على ابني من جدته التي تستغله أسوأ استغلال".ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه يرى أن أنغام هي الأنسب لتولي حضانة ياسين لأنها في الأساس خالته والأهم أنها شخصية عادلة ومحترمة وهي من طالبت بالتكفل بمصاريف ياسين المدرسية.