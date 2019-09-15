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أخبار البلد

هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون : بنحبك وبنثق فيك

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:37 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد بدران
تصدر هاشتاج "شعبك مصدقك يا سيسي"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث أبدى المغردون تأييدًا كبيرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي في تحدٍ واضح لإجهاض مخططات الجماعة الإرهابية في هز الثقة بين الشعب والرئيس وقواتنا المسلحة .

اجتاح هاشتاج «شعبك مصدقك يا سيسي» مواقع التواصل بالداخل والخارج،  وجاءت التعليقات كالتالى:

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي الشعب المصري كله جيش مصر ومعاك ياسيسي للنهايه.

‏و ده احلي ما فينا كلنا بنحبك وبنثق فيك يا سيسي ‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.

‏انت كبير يا ريس وغالي علينا‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

‏ياام نيازي صحي نيازي
وقوليله محمد علي
طلع نصاب وحرامي ‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي
هنفضل داعمين ليك ياسيسي
لحد ماتبقي اد الدنيا.

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي معاك ووراءك # شعبك- مصدقك- ياسيسي.

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي
بدون لف ولا دوران احنا واثقين فيك وبك ياريس.

‏اللي من الجيش المصري عمره مايخون ‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي
مصدقينك عشان شفافية حديثك معانا
مصدقينك عشان اللي في قلبك على لسانك
مصدقينك عشان انت عمرك ماكذبت علينا
مصدقينك عشان اخلاصك لنا ولمصر
عشت لمصر ولشعبك ياريس.

‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي عشان انت مخلص وبتخاف ربنا.
هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون : بنحبك وبنثق فيك
هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون : بنحبك وبنثق فيك

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