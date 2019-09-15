هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون : بنحبك وبنثق فيك

اقسم بالله العظيم انا فخور بأنك رئيسي #شعبك_مصدقك_ياسيسي pic.twitter.com/pPnlTypBUA — محمد السيد (@s1rSoTlVMPzQUs3) September 15, 2019

تصدر هاشتاج "شعبك مصدقك يا سيسي"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث أبدى المغردون تأييدًا كبيرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي في تحدٍ واضح لإجهاض مخططات الجماعة الإرهابية في هز الثقة بين الشعب والرئيس وقواتنا المسلحة .اجتاح هاشتاج «شعبك مصدقك يا سيسي» مواقع التواصل بالداخل والخارج، وجاءت التعليقات كالتالى:‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي الشعب المصري كله جيش مصر ومعاك ياسيسي للنهايه.‏و ده احلي ما فينا كلنا بنحبك وبنثق فيك يا سيسي ‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.‏انت كبير يا ريس وغالي علينا‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسيويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.‏ياام نيازي صحي نيازيوقوليله محمد عليطلع نصاب وحرامي ‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسيهنفضل داعمين ليك ياسيسيلحد ماتبقي اد الدنيا.‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي معاك ووراءك # شعبك- مصدقك- ياسيسي.‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسيبدون لف ولا دوران احنا واثقين فيك وبك ياريس.‏اللي من الجيش المصري عمره مايخون ‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي.‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسيمصدقينك عشان شفافية حديثك معانامصدقينك عشان اللي في قلبك على لسانكمصدقينك عشان انت عمرك ماكذبت علينامصدقينك عشان اخلاصك لنا ولمصرعشت لمصر ولشعبك ياريس.‏‎#شعبك_مصدقك_ياسيسي عشان انت مخلص وبتخاف ربنا.