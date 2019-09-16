مصرع 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة لـ"طالبان" غرب أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم نساء وأطفال مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة طالبان في إقليم فراه غرب أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان مقر شرطة الإقليم إن الانفجار استهدف سيارة مدنية في ضواحي إقليم فراه، وأضاف أن مقاتلي طالبان زرعوا العبوة الناسفة في قرية كاريز شيخان.



ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.