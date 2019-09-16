ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصرع 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة لـ"طالبان" غرب أفغانستان

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
أ ش أ
لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم نساء وأطفال مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة طالبان في إقليم فراه غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان مقر شرطة الإقليم إن الانفجار استهدف سيارة مدنية في ضواحي إقليم فراه، وأضاف أن مقاتلي طالبان زرعوا العبوة الناسفة في قرية كاريز شيخان.

ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.

ترشيحاتنا

بسبب هجوم أرامكو.. أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع منذ حرب الخليج

القوات المسلحة تعلن عن وظائف.. اعرف التفاصيل

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .. الإفتاء تحدد 3 مواقيت

مع غياب تريزيجيه.. أستون فيلا في مهمة خاصة أمام وست هام بـ الدوري الإنجليزي

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

فتح الصندوق الأسود لمقبرة توت عنخ آمون لأول مرة.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت