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حوادث

وزنها 22 طنا .. إحباط تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:44 م
إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية
محمد صبري - رامى المهدي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب "6 ملايين" عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات - الكائنة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن "كتب وورق حرارى" داخل إحدى الحاويات – على خلاف الحقيقة – وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 6 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالى 22 طنا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها، وخاصةً جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

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