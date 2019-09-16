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فن

ابعدى عنهم أحسن ما يطلقوا.. رد صادم من رضوى الشربينى على إحدى متابعاتها..شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:40 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت رضورى الشربينى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "


وعلقت رضوى الشربينى على الصور " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حابيبى ".


وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وقالت لها إحدى المتابعات : "ابعدى عنهم أحسن مايطلقوا".

وردت رضوى الشربينى عليها قائلة : ولو قربت هيتطلقوا ليه


يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج هى وبس الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة.

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