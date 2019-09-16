ابعدى عنهم أحسن ما يطلقوا.. رد صادم من رضوى الشربينى على إحدى متابعاتها..شاهد

نشرت رضورى الشربينى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "
وعلقت رضوى الشربينى على الصور " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حابيبى ".
وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وقالت لها إحدى المتابعات : "ابعدى عنهم أحسن مايطلقوا".
وردت رضوى الشربينى عليها قائلة : ولو قربت هيتطلقوا ليه
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج هى وبس الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة.
وعلقت رضوى الشربينى على الصور " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حابيبى ".
وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وقالت لها إحدى المتابعات : "ابعدى عنهم أحسن مايطلقوا".
وردت رضوى الشربينى عليها قائلة : ولو قربت هيتطلقوا ليه
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج هى وبس الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة.