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منوعات

ضحكة قوية تخلع فك سيدة داخل قطار في الصين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
صدى البلد
كريم جمال
لم تتخيل تلك السيدة أن الضحك بقوة سيكلفها خلع فكها، بعدما انتابتها نوبة ضحكة قوية وهي على متن رحلة عبر أحد القطارات الصينية.

ولسوء حظ تلك السيدة، أنها ظلت تضحك لعدة دقائق مما أدى لضرر كبير بالفك، الأمر الذى استدعى طبيب كان على متن القطار المتجه إلى محطة جوانجتشو جنوب الصين لفحصها.

الطبيب لم ينجح في إغلاق فم السيدة، فى محاولة منه لإعادة فكها إلى مكانه الطبيعى، ولكن بعد عدة محاولات نجح أخيرًا فى وضعه بمكانه الطبيعى حيث ربط رأسها بقطعة قماش للسيطرة عليها.

ويذكر أن هذه السيدة كانت قد تعرضت لخلع فى الفك سابقا، بينما كانت هذه هى المرة الثانية لنفس الإصابة.
ضحكة قوية تخلع فك سيدة داخل قطار في الصين

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ضحكة قوية تخلع فك سيدة داخل قطار في الصين

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