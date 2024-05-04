التنمية المحلية: تسريع العمل وتذليل المعوقات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسوان في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة التشغيل التجريبى للمشروعات التى يتم الإنتهاء منها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياه كريمة) وذلك لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وحتى يشعر المواطنين والأهالى بالثمار الإيجابية ومكتسبات المبادرة الرئاسية الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ووجه المحافظ بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية وتذليل العقبات والمشكلات لضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 53 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو التى تضم 7 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 65 ألف نسمة ، مشيراً إلى أنه خلال الجولة تم حصر عدد 45 مشروع انتهت بنسبة 100% وهى مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس ، وأيضاً إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة والمكتبة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب وخطوط الغاز الطبيعى، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية ، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.

كما أوضح السكرتير العام المساعد أنه تم أيضاً تفقد مشروع توصيل الصرف للقرية وتوابعها والذى يضم إنشاء محطة للمعالجة بنسبة 85% للأعمال المدنية ، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات رفع تراوحت نسب تنفيذها ما بين 70 إلى 90% ، علاوة على تفقد وحدة الإطفاء الجاري تنفيذها بنسبة 85% ، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 50%.

وخلال الجولة التفقدية تم متابعة سير العمل بمجمع الخدمات والاستفسار من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة حيث عبر الأهالى عن شكرهم للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ودورها فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومنها دعم نقطة الإسعاف بسيارة إسعاف جديدة ومجهزة لخدمة القرية وتوابعها ، بالاضافة لتوفير أماكن متميزة لتلقى الخدمة تحترم أدمية المواطن لتصبح وادى الصعايدة من القرى الجاذبة للسكان .

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