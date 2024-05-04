القاهرة الإخبارية: وفد حركة حماس يصل القاهرة وتقدم ملحوظ في المفاوضات

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، بأن وفدًا من حركة حماس وصل إلى القاهرة، لاستئناف محادثات الهدنة في غزة.

وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات، مشيره إلى أن الوفد الأمني المصري يصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف.

وكانت حركة حماس، أصدرت بيانا، ذكرت فيه أن القيادة لديها "روح إيجابية" ردا على اقتراح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه.

وقالت المجموعة في بيانها "نحن ذاهبون إلى القاهرة بنفس الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية مصممون على إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين والنازحين".

وتعثرت المفاوضات جزئيا بسبب مطالبة حماس بوقف دائم لإطلاق النار وتعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بسحق مقاتلي الحركة المتبقين في رفح.

كما كرر بلينكن يوم الجمعة اعتراضات واشنطن على الهجوم الذي هدد به منذ فترة طويلة في رفح، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين الذين يحتمون هناك.

وقال: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا أن نؤيد عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".