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رياضة

تشيلسي يستهل مشواره في دورى ابطال اوروبا بمواجهة فالنسيا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
محمد السعيد
يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز.

وتعد هذه المباراة الأولى لفرانك لامبارد في دوري أبطال أوروبا كمدرب، حيث لم يسجل سوى ظهور أوروبي واحد كدير فني، كان أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبي، مطلع الموسم الحالي، وانتهت المباراة بخسارة تشيلسي بركلات الترجيح.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، ليفربول مع نابولي، وبرشلونة مع تشيلسي، وأياكس مع ليل، وبنفيكا مع لايبزج، وسالزربورج مع جينك، وليون مع زينيت، وإنتر ميلان مع سلافيا براج.

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