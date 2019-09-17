ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل سلطة السويت كورن بالرمان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:41 م
سويت كورن
سويت كورن
قسم المرأه
الذرة من المقبلات المحبوبة لدى الكبار والصغار وهي من المأكولات الخفيفة، ويمكن إدخالها في العديد من الوجبات الخفيفة كالسلطة، كما يمكن أيضًا أن تصبح سويت كورن، واليوم سنقدم لكم سلطة الذرة الحلوة التي يحبها الأطفال والكبار.

مقادير سلطة الذرة الحلوة:

- كوب ذرة مسلوقة
- كوب رمان
- 2\1 كوب فلفل مفروم
- معلقة عصير ليمون
- الملح حسب الذوق

تحضير سلطة الذرة الحلوة:
- في إناء كبير نجمع بين المكونات وتقليبها جيدًا.
- نضع السلطة لمدة نصف ساعة بالثلاجة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يتحدى: أنا أسد وهقعد في مدرجات الأهلي.. فيديو

استعدادات مكثفة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. اقرأ التفاصيل

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

امسك كراااش.. تطبيق جديد يكشف المعجبين السريين على واتساب

بعد وصلة رقص فاضحة.. مواقف دفعت السعوديين للتبرؤ من هند القحطاني

شربناه مخدر وربطنا إيده ورجليه.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة آخرين وتلقى بجثته فى النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا