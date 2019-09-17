طريقة عمل سلطة السويت كورن بالرمان

الذرة من المقبلات المحبوبة لدى الكبار والصغار وهي من المأكولات الخفيفة، ويمكن إدخالها في العديد من الوجبات الخفيفة كالسلطة، كما يمكن أيضًا أن تصبح سويت كورن، واليوم سنقدم لكم سلطة الذرة الحلوة التي يحبها الأطفال والكبار.



مقادير سلطة الذرة الحلوة:



- كوب ذرة مسلوقة

- كوب رمان

- 2\1 كوب فلفل مفروم

- معلقة عصير ليمون

- الملح حسب الذوق



تحضير سلطة الذرة الحلوة:

- في إناء كبير نجمع بين المكونات وتقليبها جيدًا.

- نضع السلطة لمدة نصف ساعة بالثلاجة.