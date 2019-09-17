عبد المنعم سعيد: نتعرض لحرب من الإخوان وتحصين الشعب وظيفتنا ..فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن الشعب يتعرض لحرب من الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن وظيفتنا هي تحصين الشعب من هذه الحروب.





وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التحديات الخارجية لمصر تتمثل في سد النهضة، والاستقلال الإقليمي.



