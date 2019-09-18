العريان عن إيقاف اتحاد رفع الأثقال: لن نسكت وسنحارب للحفاظ على محمد إيهاب وسارة سمير

عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً عاجلاً، أمس، بمقر اللجنة الأولمبية بحضور المهندس هشام حطب، والدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، لمناقشة تداعيات موقف إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين، وعدم المشاركة في بطولة العالم الحالية المقامة بتايلاند، بجانب غرامات مالية.





من جهته، أكد الدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية أن فور علمنا بالخبر تم الاتصال بمحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال المتواجد حاليا في تايلاند والذي أكد صحة الخبر لدرجة أنه أوصى اللاعبين السفر الي القاهرة لعدم المشاركة في بطولة العالم للكبار بتايلاند.





وأوضح "العريان" انه رغم علمنا بالعقوبة من رئيس الاتحاد لرفع الأثقال إلا أن حتي كتابة تلك السطور لم يصلنا رسمياً تلك العقوبات وهناك علامات استفهام عديدة بسبب إعلانها في الوقت الحالي رغم ان الحدث منذ 2017 ولماذا العقوبة علي لاعبين عالميين يتم توقيع العقوبة عليهم وللعلم ان كل التحاليل علي هؤلاء اللاعبين سلبية، وان فور وصول العقوبات سينتهج الطرق القانونية الدولية للحفاظ على حقوقنا من اجل الحفاظ علي سمعة وعدم المساس بأكثر الاتحادات الرياضية التزاما والتي حققت نتائج علي كافة المستويات القارية والدولية ومرشح بقوة لنيل ميداليات أولمبية في طوكيو خاصة اللاعبان محمد ايهاب، وسارة سمير.



