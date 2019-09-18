شاهد .. طائرات الناتو ترافق البجعة الروسية أعلى بحر البلطيق

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو بعنوان طائرات الناتو ترافق "البجعة الروسية" فوق بحر البلطيق.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لرحلة قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 160" فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، والتي استمرت 7 ساعات.



ويظهر في الفيديو رافقت القاذفتين بعيدتي المدى، مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية".



يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية قد أعلنت أنها ستبحث مع الدول العربية إمكانية توريد وسائل مكافحة الطائرات المسيرة.