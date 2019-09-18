ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد .. طائرات الناتو ترافق البجعة الروسية أعلى بحر البلطيق

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
طائرة
طائرة
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو بعنوان طائرات الناتو ترافق "البجعة الروسية" فوق بحر البلطيق.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لرحلة قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 160" فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، والتي استمرت 7 ساعات.

ويظهر في الفيديو رافقت القاذفتين بعيدتي المدى، مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية".

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية قد أعلنت أنها ستبحث مع الدول العربية إمكانية توريد وسائل مكافحة الطائرات المسيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب خرق المجال الجوي لها.. سول تطلق طلقات تحذيرية باتجاه مقاتلة روسية.. موسكو تنفي الانتهاكات.. واحتجاج ياباني على اعتراض كوريا الجنوبية لقاذفة روسية فوق أراضيها

روسيا والصين يؤكدان: لم نخترق المجال الجوي لـ كوريا الجنوبية

مقاتلة حلف الناتو تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي.. والسوخوي تتدخل

الناتو يؤكد تتبع طائرة روسية فوق بحر البلطيق

الدفاع البريطانية: مقاتلات تايفون ترافق طائرات روسية فوق بحر البلطيق

مقاتلات 5 دول ترافق طائرتي تو 160 روسيتين فوق بحر البلطيق

ترشيحاتنا

بـ الأحمر.. زينة تبهر جماهيرها بـ فستان جذاب

صواريخ مرت فوق العراق والكويت.. التحقيقات تكشف كيف نفذت إيران هجوم أرامكو؟

بالكاجول.. شاهد أحدث إطلالة لـ ريهام أيمن

حظك اليوم الاربعاء 18-9-2019.. برج الميزان.. خذ حذرك وتحلى بالصبر

الثلاثاء .. بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات مشروعى JANNA وسكن مصر

تعليق جديد من ولي العهد السعودي على هجمات أرامكو

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت

تفاصيل ليلة القبض على بوسي.. نصبت على أهالي القناطر بطرق جهنمية

أحدهما يجب أن يرحل.. هل أعادت تمريرة الدقيقة 55 الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

بطلي تحلوي .. منة فضالي تبهر متابعيها

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور