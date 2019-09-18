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اقتصاد

خبير عقاري دولى: مصر في طريقها لتحقيق حجم مبيعات عقارية متميز بالخارج

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:02 م
سوق العقارات
سوق العقارات
زينب ابو الخير
قال عصام ناصر الخبير العقاري الدولي، ممثل شركة اريستو العقارية القبرصية بمنطقة الشرق الأوسط، ان سوق العقارات في أربيل بإقليم شمال العراق شهد نموا كبيرا في الفترة الأخيرة ومن المتوقع حدوث نمو مطرد العام الجاري لما يشهده السوق من اقبال كبير من المشترين العرب والعراقيين والأجانب .

وأكد "ناصر"، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تصدير العقار المصري للخارج وهو ما بدأ بسن قانون لمنح الإقامة مقابل شراء عقار مع المشاركة بالتعاون مع المطورين في عدد من المعارض العقارية والاستثمارية المهمة، لذا فإنه من المتوقع مع استمرار ما تقوم به وزارة الإسكان حاليا من جهود لدعم هذا الملف أن تحقق مصر حجم مبيعات متميز بالخارج خلال الفترة المقبلة.

ولفت ممثل شركة اريستو العقارية القبرصية بمنطقة الشرق الأوسط، إلى أهمية مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع المطورين في المعارض الخارجية والتي يمثل تواجدها كجهة حكومية مع الشركات العقارية عنصر ثقة وضمان للشركات المتواجدة معها بالمعرض، وهو ما ساهم في نجاح التجربة.

وأضاف أن الهدف من المشاركة هو تسويق القوانين والتسهيلات التي تقدمها مصر للأجانب الراغبين في شراء عقار في مصر وليس فقط مجرد البيع الفردي للشركات.

وتعتزم الشركة تنمية استثماراتها في منطقة الخليج العربي وشمال افريقيا لما تمثله هذه المنطقة من اهمية كبيرة في القطاع العقارى حيث تعد اكثر جذبا للاستثمارات.

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