ضحكة ومزاج عالي.. زينة بفستان أسود على البحر.. صور

نشرت النجمة زينة صورا جديدة لها على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، خلال تواجدها في الساحل الشمالي .



وظهرت زينة بفستان أسود قصير فوق الركبة مع حذاء رياضي فضي لامع، وحقيبة البحر، وارتدت قبعة سوداء على شعرها مع زوج من الأقراط على شكل كف وخرزة زرقاء.



وكتبت زينة على صورة: " الرزق أحيانا ممكن يكون ضحكة حلوة من القلب.. ربنا يسعدنا كلنا".