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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية : ينبغي على نتنياهو إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة الليلة

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، إنه "لا يوجد شيء اسمه "انتصار" دون التوصل إلى اتفاق وعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف: بدلا من كل الرسائل السخيفة من "حزب سياسي"، ينبغي على نتنياهو أن يرسل وفد التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة الليلة".

وتابع: لن تعودوا من دون صفقة ومن دون إعادة المختطفين، ليس هناك مهمة أخرى، لا شيء آخر لنفعله"، مضيفا: سنوفر شبكة أمان كاملة لإتمام هذه الصفقة".


وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن حماس وافقت على بنود الاقتراح المصري وأن الولايات المتحدة أعطت ضمانات لإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وذكرت قناة "الشرق" أن حركة حماس وافقت على الصفقة بعد إزالة اعتراض إسرائيل على أسماء عدد من أسرى المؤبدات الفلسطينيين، وتقديم التزام أميركي بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة مع انتهاء انتهاء المرحلة الأخيرة من الاتفاقية.

وذكرت قناة الشرق أنه من المتوقع أن تعلن حماس خلال الساعات المقبلة قبولها للاقتراح المصري لوقف إطلاق النار بعد محادثات مكثفة بين مصر وقطر وإسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن مصادر فلسطينية قدرت أنه بحلول نهاية الأسبوع المقبل من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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