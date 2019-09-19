روما يستضيف اسطنبول التركي في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي روما الايطالي منافسه اسطنبول باشاك شهير التركي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري الأوروبي .



ويسعى فريق روما الإيطالي في إعادة الطمأنينة قلوب مشجعيه بعد تعثره مرتين في بطولة الدوري بتعادل أمام جنوى ولاتسيو قبل الفوز على ساسولو بنتيجة 4-2 .



علي جانب اخر يحاول فريق اسطنبول التركي الخروج بأفضل نتيجة أمام روما في إيطاليا خلال مشاركته الخامسة في تاريخه بالدوري الأوروبي .



وكانت القرعة أوقعت فريق العاصمة الإيطالية بالمجموعة العاشرة بالبطولة، رفقة كلا من: إسطنبول التركي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وولفسبيرج النمساوي.



جدير بالذكر ان مباراة روما امام فريق اسطنبول ستذاع عبر قناة بي إن سبورت4 وأرينا سبورت 2.