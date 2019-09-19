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رياضة

روما يستضيف اسطنبول التركي في الدوري الأوروبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
روما
روما
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي روما الايطالي منافسه اسطنبول باشاك شهير التركي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري الأوروبي .

ويسعى فريق روما الإيطالي في إعادة الطمأنينة قلوب مشجعيه بعد تعثره مرتين في بطولة الدوري بتعادل أمام جنوى ولاتسيو قبل الفوز على ساسولو بنتيجة 4-2 .

علي جانب اخر يحاول فريق اسطنبول التركي الخروج بأفضل نتيجة أمام روما في إيطاليا خلال مشاركته الخامسة في تاريخه بالدوري الأوروبي .

وكانت القرعة أوقعت فريق العاصمة الإيطالية بالمجموعة العاشرة بالبطولة، رفقة كلا من: إسطنبول التركي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وولفسبيرج النمساوي.

جدير بالذكر ان مباراة روما امام فريق اسطنبول ستذاع عبر قناة بي إن سبورت4 وأرينا سبورت 2.

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