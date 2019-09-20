عروض فنية بمعبد الكرنك ضمن الاحتفال بيوم السياحة العالمى بالأقصر

تستعد عاصمة السياحة العالمية مدينة الأقصر للاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" والذى يقام هذا العام تحت شعار "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية" يوم الجمعة المقبلة 27 سبتمبر الجارى.



وقال حسن الكيلانى مدير إدارة التنمية السياحية أن فعاليات اليوم العالمى للسياحة بالأقصر ستتضمن عروض فنية سياحية بمعبد الكرنك يصحبها الموسيقى ، وذلك أمام قاعة الزوار بمعبد الكرنك، يليها تقديم عروض فنية وثقافية بساحة سيدي أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر مساء الجمعة 27 من سبتمبر الجارى .



وسيشارك بالمراسم الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ومسئولو السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.