أول رد فعل من إيهاب جلال بعد تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

غادر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى القاهرة متوجها إلى بورسعيد لقيادة تدريب الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



وكشف مصدر مقرب من إيهاب جلال أن المدير الفنى للمصرى استقبل خبر تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب بترحاب شديد، مبديا سعادته للدخول ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر رغم عدم اختياره من قبل اتحاد الكرة.



وكشف المصدر المقرب أن إيهاب جلال أغلق ملف منتخب مصر بشكل كامل بعد تعيين حسام البدرى، مؤكدا أنه يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة مع فريقه المصرى خلال الفترة المقبلة والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز والكونفيدرالية الإفريقية.



وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.



وتشير كافة التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.



ويعد أحمد حسن أبرز الأسماء المرشحة لتولى منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى ، ومعه أيضا هادى خشبة.

