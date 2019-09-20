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مرأة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
إيمى سمير غانم تظهر
إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام
هاجر هانئ
ظهرت الفنانة إيمى سمير غانم بإطلالة أنيقة مساء أمس الخميس فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.

تألقت ايمى بفستان أسود طويل وذو أكمام طويلة من توقيع المصمم العالمى زهير مراد، واتسم التصميم ببعض التطريزات و الرسومات ذات الألوان المتداخلة، فيما اعتمدت إيمى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا متناسقا مع ملامحها.

يذكر أن ارتدت الفنانة أنغام الأسبوع الماضى خلال ظهورها فى مهرجان القنوات الفضائية بإطلالة مشابهة لفستان إيمى فى الجونة، ولكن كان فستان أحلام قصير وتميز أيضا بصيحة الكتف الواحد ولكن حمل التصميم نفس التطريزات و الألوان مما جعلها إطلالاتهم متشابهة.
إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور
إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور
إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

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