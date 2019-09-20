من المطبخ السعودي.. طريقة عمل العصيدة

تعتبر العصيدة من أشهر الأكلات الشعبية في العديد من الدول العربية كاليمن والسعودية ولبنان، لكن كل دولة تقدمها بشكل مختلف عن الآخر، وأشهرها العصيدة السعودية، فهي تعتمد بشكل رئيسي على الدقيق والماء وتعتبر نوعا من أنواع الحلوى.



مكونات العصيدة

3 أكواب دقيق

2 لتر ماء

3 أكواب سكر

كوب زبدة

3 ملاعق من الزنجبيل المطحون

ملعقة قرفة

ملعقة فلفل اسود



طريقة عمل العصيدة السعودية :

1- في وعاء على النار ضعي السكر حتى يصبح لونه بني

2- ضيفي كمية من الماء حتى يصبح مثل الكراميل

3- ضيفي بقية كمية الماء كي يذوب السكر واتركيه يغلي

4- ضيفي الزنجبيل و القرفة والفلفل الأسود

5- ضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب

6- ضيفي الزبدة وقلبي المكونات معا حتى يصبح الخليط متجانس واتركيه على نار هادئة

7- عند تقديمها ضيفي العصيدة في طبق التقديم واسكبي عليها السمن او الزبدة.