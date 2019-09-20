ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل العصيدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:29 م
طريقة عمل العصيدة
طريقة عمل العصيدة السعودية
رشا عوني
تعتبر العصيدة من أشهر الأكلات الشعبية في العديد من الدول العربية كاليمن والسعودية ولبنان، لكن كل دولة تقدمها بشكل مختلف عن الآخر، وأشهرها العصيدة السعودية، فهي تعتمد بشكل رئيسي على الدقيق والماء وتعتبر نوعا من أنواع الحلوى.

مكونات العصيدة  
3 أكواب دقيق
2 لتر ماء
3 أكواب سكر
كوب زبدة
3 ملاعق من الزنجبيل المطحون
ملعقة قرفة
ملعقة فلفل اسود

طريقة عمل العصيدة السعودية :
1- في وعاء على النار ضعي السكر حتى يصبح لونه بني
2- ضيفي كمية من الماء حتى يصبح مثل الكراميل
3- ضيفي بقية كمية الماء كي يذوب السكر واتركيه يغلي
4- ضيفي الزنجبيل و القرفة والفلفل الأسود
5- ضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب
6- ضيفي الزبدة وقلبي المكونات معا حتى يصبح الخليط متجانس واتركيه على نار هادئة
7- عند تقديمها ضيفي العصيدة في طبق التقديم واسكبي عليها السمن او الزبدة.
من المطبخ السعودي.. طريقة عمل العصيدة
من المطبخ السعودي.. طريقة عمل العصيدة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل حلويات سهلة وسريعه.. 4 وصفات غير مكلفة

اكلات ريجيم بالشوفان..أطعمة صحية لخسارة الوزن

أكلات رجيم صحية ومفيدة.. ١٠ أصناف تناسب الدايت

طريقة عمل البسبوسة .. بالقشطة وصيامي وزي المحلات

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل

طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة.. 6 وصفات أبرزها المصرية والحجازية.. صور

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من نجيب ساويرس بعد فوز الاهلي بكأس السوبر

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

ظهور جديد لـ محمد صلاح في استعدادات ليفربول لمواجهة تشيلسي

تصرف عاجل من مرتضى منصور بعد ثنائية الأهلي أمام الزمالك في السوبر.. فيديو

مبروك للأهلاوية.. أحمد صلاح حسني يعلق على هزيمة الزمالك

بعد ضياع السوبر.. بكاء هستيري من إمام عاشور وشيكابالا يواسيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور