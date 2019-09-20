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أخبار البلد

عقب اعتداء الأمن.. عاشور يتضامن مع هيئة المحامين بتونس

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:25 م
سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
حمادة خطاب
أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تضامنه الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عقب اعتداء الأمن على عدد من المحامين بمقر المحكمة الابتدائية التونسية 1، أمس الخميس.

وأكد "عاشور"، في بيان له اليوم الجمعة، على دعمه لكافة قرارات الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والتي أصدرتها خلال اجتماعها الطارئ اليوم، مشددا أن المحاماة هي صوت الشعوب لدفاع عن حقوقها المشروعة، والضمان لسيادة دولة القانون، وأحد مهامها الدفاع عن الوطن ومكتسباته.

وأضاف: "غير مقبول إطلاقا التعامل الأمني مع المحامين، واستخدام القوة المفرطة ضدهم مما أسفر عن إصابات لأحدهم، مهما كانت المبررات".

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