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رياضة

عاشور: لاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكد حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تتويج الفريق بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك 3 / 2 يؤكد عزم وإصرار اللاعبين على حصد البطولات هذا الموسم؛ لإسعاد الجماهير الوفية التي تساند النادي وتدعمه في مختلف المواقف.

وأوضح عاشور أن اللاعبين كانوا ــ كعادتهم ــ على قدر المسئولية وتحملوا كافة الضغوط التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية ونجحوا في الفوز ببطولة غالية ومهمة في بداية الموسم الكروي.

وأشار قائد الفريق إلى أن بطولة السوبر مهمة بالفعل؛ لأنها دافع قوي لتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز ببطولة إفريقيا الموسم الجاري.

وقال أن السوبر بداية قوية ولابد من استغلالها والجميع على قدر المسئولية ولابد وان نغلق هذه الصفحة من اجل الاستعداد لمباراة سموحة القادمة في الدوري.

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