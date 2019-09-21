بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، ب STORIES جديدة لها من مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.



ظهرت لقاء بإطلالة و تصميم غير تقليدي من اختيار الاستايلست إيهاب عدلى، مرتدية فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام، واتسم بقماش التل المنفوش وبأنه ذا أكمام مكشوفة.



وتزينت لقاء الخميسى بمجوهرات ألماسية ملفتة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا غير مبالغ فيه.