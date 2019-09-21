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بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، ب STORIES جديدة لها من مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

ظهرت لقاء بإطلالة و تصميم غير تقليدي من اختيار الاستايلست إيهاب عدلى، مرتدية فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام، واتسم بقماش التل المنفوش وبأنه ذا أكمام مكشوفة.

وتزينت لقاء الخميسى بمجوهرات ألماسية ملفتة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا غير مبالغ فيه.
بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور
بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور
بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور
بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور
بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

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