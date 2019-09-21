نفسنة شركات.. جوجل تحذر المستخدمين من شراء هواوي Mate 30

أفادت الأنباء التي ترددت خلال الأسابيع الماضية قبل موعد إطلاق مجموعة الهواتف الذكية الجديدة الخاصة بشركة هواوي "Huawei" الصينية، بأن الشركة لن تتمكن من تشغيل أجهزتها بخدمات جوجل، بسبب الحظر الذى فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفي الوقت الذي انتهى فيه عرض الإطلاق الذى أقيم في مدينة ميونيخ بألمانيا، ركزت وسائل الإعلام أن هواتف "هواوى" الجديدة تأتي بدون نظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى تطبيقات مثل YouTube وGmail وخرائط Google وعدم وجود متجر بلاي، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس" الأمريكية.



ولكن من الجيد أن المشترين المحتملين تم إخطارهم مسبقًا بعدم وجود خدمات "جوجل"، وأنه سيكون هناك حل بديل، ووسيلة جديدة لتثبيت خدمات Google وتطبيقاتها بعد شراء الجهاز.



ولسوء الحظ، على الرغم من تلميحات "Huawei" لوجود بديل لتلك الخدمات، فهي في الواقع ليست بهذه البساطة ويبدو أنه لا توجد طريقة سهلة لسد فجوة Google ما لم ترفع الولايات المتحدة اسم الشركة من القائمة السوداء للتجارة.



ولكن بعد فترة وجيزة من صدمة "جوجل" لشركة "هواوي"، من خلال التأكيد على أنها لن تعطي ترخيص أندرويد لـهاتف "Mate 30" الجديد، قال رئيس المستهلكين بشركة هواوي "Richard Yu"، لوسائل الإعلام في معرض IFA tech الألماني: "قد يكون هناك حل بديل".



وأضاف "يو": "أن العملية ستكون سهلة للغاية، حيث إن الطبيعة المفتوحة المصدر لنظام التشغيل أندرويد تعطي الكثير من الاحتمالات، وأن مطوري التطبيقات الخارجية يعملون على الحلول لبعض الوقت، بالنظر إلى أن "هواوي" نفسها غير قادرة على تقديم خدمات Google Mobile على المنتجات الجديدة بسبب ذلك الحظر".



وأكد "يو" أن شركة "هواوي" لا يمكنها استخدام Google Mobile Services الأساسية في Mate 30، موضحًا أنه بسبب وجود حظر الولايات المتحدة، فإن هذه الهواتف لا يمكن تثبيت GMS الأساسي مسبقًا عليها، وقد أجبرنا على استخدام HMS Core لتشغيل معرض تطبيقات هواوي على هواتف Mate 30 Series".



وهكذا انتظر الجمهور لإطلاق Huawei 30 Mate في ميونيخ، لمعرفة ما سيتم الإعلان عنه، ولسوء الحظ ركز العرض التقديمي على مواصفات الأجهزة والأداء وكفاءة الطاقة لشريحة 5G الجديدة والكاميرا والشاشة الرائعة، ولكن بخلاف التأكيد على أن نظام التشغيل سيكون EMUI10، ولم يتم ذكر شيء آخر عن البرنامج الأساسي بداخله.



ويعتبر هاتف "هواوي ميت 30" ليس لديه رخصة لتشغيل نظام أندرويد، على هذا النحو، وبذلك لا يوجد لديه خدمات Google Mobile Services (GMS) التي يمكن تثبيت تطبيقاتها عليها، وهذا يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على تجنب البرامج أو الخدمات الرئيسية بعد الشراء.



ويعد هذا النقص في خدمات جوجل وعدم وجود ترخيص Android، يعني أن خدمات Play الأساسية ليست مخفية على الجهاز، إذا كانت طبقة النظام هذه في مكانها الصحيح، فستتمكن تطبيقات Google المثبتة بعد السوق من العمل بشكل صحيح ولكن بدون هذا الإطار الأساسي فإنها لن تعمل، ولا يمكن للتطبيقات الوصول إلى الأذونات على مستوى النظام المطلوبة.



وأوضحت XDA Developers، أن بعض صانعي الأجهزة، مثل "هواوي": "الإصدارات المسبقة للتثبيت المسبق" للتطبيقات المطلوبة، تعد ملفات APK 'stub' هذه إصدارات نائمة بشكل أساسي في انتظار التحديث؛ الحيلة هنا هي أنه بينما لا يمكنك فقط إدراج Google Play Store and Play Services كتطبيق للنظام، يمكنك تثبيت 'تحديث' أعلى ملفات APK هذه 'stub'.



ويشير XDA Developers، إلى أنه دون تثبيت هذه الدعامات الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدم من خلالها تشغيل متجر جوجل بلاي والحصول على خدماته، وتشغيله يدويًا هي تثبيت هذه التطبيقات ومنحها أذوناتها المطلوبة ولا يمكن القيام بذلك دون تعديل البرنامج على الجهاز في عملية تعرف باسم 'rooting'، وهذا ببساطة ليس خيارًا سيتم استكشافه بواسطة ملايين المشترين، حتى جعل هذه العملية ممكنة، فسوف تتطلب من "هواوي" إلغاء تأمين الحماية على مستوى التمهيد، وإدخال مخاطر أخرى وترك الأجهزة مفتوحة على مصراعيها أمام الهجمات التي لن تكون مجدية.



وبعد إطلاق جهاز "Mate 30" يبدو من غير المرجح عدم وجود حل بديل لخدمات "Google"، ويبدو من المحتمل جدًا أن تصل المبيعات إلى حد كبير نتيجة لذلك، سوف تبيع الأجهزة ببراعة في الصين وبعض أجزاء أخرى من العالم.