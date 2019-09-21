الفقاعة الاستراتيجية



الفقاعة هي دورة اقتصادية تتميز بالتصاعد السريع في أسعار الأصول تليها الانكماش. يتم إنشاؤه من خلال زيادة في أسعار الأصول لا مبرر لها من أساسيات الأصل وبدافع من سلوك السوق الوفير. عندما لا يكون هناك المزيد من المستثمرين على استعداد للشراء بالسعر المرتفع ، تحدث عمليات بيع هائلة ، مما تسبب في تراجع الفقاعة. تتشكل الفقاعات في الاقتصادات والأوراق المالية وأسواق الأسهم وقطاعات الأعمال بسبب التغير في سلوك المستثمر. يمكن أن يكون هذا تغييرًا حقيقيًا - كما رأينا في اقتصاد الفقاعة في اليابان في الثمانينيات من القرن الماضي عندما تحررت البنوك من القيود ، أو تحول نموذجي - حدث خلال طفرة الدوت كوم في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. خلال الطفرة ، اشترى الناس أسهم التكنولوجيا بأسعار مرتفعة ، معتقدين أنهم يستطيعون بيعها بسعر أعلى إلى أن تضيع الثقة ويحدث تصحيح أو انهيار كبير للسوق. تتسبب الفقاعات في أسواق الأسهم والاقتصادات في تحويل الموارد إلى مناطق النمو السريع. في نهاية الفقاعة ، يتم نقل الموارد مرة أخرى ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

الفقاعة عبارة عن تصاعد سريع في أسعار الأصول يتبعها انكماش ، وغالبًا ما تنشأ عن زيادة في أسعار الأصول لا مبرر لها بشكل أساسي. التغييرات في سلوك المستثمر هي الأسباب الرئيسية للفقاعات التي تتشكل في الاقتصادات والأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية وقطاعات الأعمال.

الخطوات الخمس للفقاعة: حدد الخبير الاقتصادي هيمان ب. مينسكي ، الذي كان من أوائل من شرحوا تطور عدم الاستقرار المالي والعلاقة التي تربطه بالاقتصاد ، خمس مراحل في دورة ائتمانية نموذجية . نمط الفقاعة ثابت إلى حد كبير ، على الرغم من الاختلافات في كيفية تفسير الدورة.

الإزاحة : تحدث هذه المرحلة عندما يبدأ المستثمرون في ملاحظة نموذج جديد ، مثل منتج جديد أو تقنية ، أو أسعار فائدة منخفضة تاريخيًا - أي شيء يلفت انتباههم.

الطفرة : تبدأ الأسعار في الارتفاع في البداية ، ثم تحصل على زخم مع دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق. هذا يمهد الطريق لطفرة. هناك شعور عام بالفشل في القفز ، مما تسبب في المزيد من الناس لبدء شراء الأصول.

نشوة : عندما يضرب النشوة وارتفاع أسعار الأصول ، يتم طرح الحذر من النافذة.

جني الأرباح : إن اكتشاف متى ستنفجر الفقاعة ليس بالأمر السهل ؛ بمجرد انفجار الفقاعة ، لن تتضخم مرة أخرى. لكن أي شخص ينظر إلى علامات التحذير سوف يكسب المال عن طريق بيع المراكز.

الذعر : أسعار الأصول تغير مسارها وتنخفض بسرعة كما ارتفعت. يريد المستثمرون وآخرون تصفيتهم بأي ثمن. تنخفض أسعار الأصول مع تفوق العرض على الطلب.

يشتمل التاريخ الحديث على اثنتين من الفقاعات الأكثر أهمية: فقاعة دوت كوم في التسعينيات وفقاعة الإسكان بين عامي 2007 و 2008. ومع ذلك ، فإن أول فقاعة مضاربة مسجلة ، حدثت في هولندا من 1634 إلى 1637 ، توفر درسًا توضيحيًا ينطبق إلى هذا اليوم. ولكن هذا ما حدث بالضبط في هولندا في أوائل القرن السابع عشر. بدأت تجارة لمبات الخزامى عن غير قصد عندما أحضر عالم نباتات مصابيح خزامى من القسطنطينية وزرعها للبحث العلمي الخاص به. ثم سرق الجيران المصابيح وبدأ بيعها. بدأ الأثرياء في جمع بعض الأصناف النادرة كسلعة فاخرة . مع زيادة الطلب ، ارتفعت أسعار المصابيح مع أصناف نادرة تحظى بأسعار فلكية. تم تداول المصابيح عن أي شيء مع متجر للقيمة ، بما في ذلك المنازل والمساحات. في ذروتها ، كانت توليبومانيا قد أثارت الكثير من الهيجان ، حيث صنعت ثروات بين عشية وضحاها. إن إنشاء بورصة مستقبلية ، حيث تم شراء زهور الأقحوان وبيعها من خلال عقود بدون تسليم فعلي ، غذى سعر المضاربة. انفجرت الفقاعة عندما رتب البائع عملية شراء كبيرة مع المشتري ، لكن المشتري فشل في الظهور. إدراك مجموعة من تلك الزيادات في الأسعار لم يكن مستدامًا. تسبب هذا في حالة من الذعر الذي تصاعد في جميع أنحاء أوروبا ، مما دفع قيمة أي مصباح خزامى إلى جزء صغير جدا من سعره الأخير. تدخلت السلطات الهولندية لتهدئة حالة الذعر بالسماح بتحرير حاملي العقود من عقودهم مقابل 10 في المائة من قيمة العقد. في النهاية ، ضاعت ثروات من قبل النبلاء والعلمانيين على حد سواء.

هذا حدث لفقاعة دوت كوم في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وتميزت بارتفاع أسواق الأسهم التي كانت مدعومة بالاستثمارات في شركات الإنترنت والشركات القائمة على التكنولوجيا. لقد نشأ عن مزيج من الاستثمار في المضاربة وفرط رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة . بدأ المستثمرون في ضخ الأموال إلى الشركات الناشئة على الإنترنت في التسعينيات ، على أمل أن تكون مربحة. مع تقدم التكنولوجيا وبدأ تسويق الإنترنت ، ساعدت شركات بدء التشغيل dot-com في تأجيج الطفرة في سوق الأوراق المالية ، والتي بدأت في عام 1995. وقد تشكلت الفقاعة التالية بأموال رخيصة ورأس مال سهل. بالكاد حققت العديد من هذه الشركات أي أرباح أو حتى منتجًا مهمًا ، لكنها كانت تقدم عروض عامة أولية (IPOs) . شهدت أسعار الأسهم الخاصة بهم ارتفاعات لا تصدق ، وخلق جنون بين المستثمرين المهتمين. لكن مع وصول السوق إلى ذروتها ، تلا ذلك حالة من الذعر بين المستثمرين ، مما أدى إلى خسارة بنحو 10 في المائة في سوق الأسهم. بدأ رأس المال السهل في التجف وأصبحت الشركات ذات الملايين من حيث القيمة السوقية لا قيمة لها في فترة زمنية قصيرة للغاية. مع نهاية عام 2001 ، تم طي جزء كبير من شركات dot-com العامة.

كانت هذه فقاعة عقارية أثرت على أكثر من نصف الولايات المتحدة في منتصف العقد الأول من القرن العشرين وكانت نتيجة جزئية لفقاعة dot-com. عندما بدأت الأسواق في الانهيار ، بدأت القيم في العقارات في الارتفاع وبدأ الطلب على ملكية المنازل في النمو ، بمستويات تنذر بالخطر تقريبًا. بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض ، وأيًا كانت متطلبات الإقراض الصارمة التي كانت البنوك والمقرضون قد تم إلقاؤها من النافذة - مما يعني أن أي شخص يمكن أن يصبح مالكًا للمنزل تقريبًا. في الواقع ، ما يقرب من 56 في المئة من الناس الذين اشتروا منازل في ذلك الوقت لن يكونوا قادرين على القيام بذلك في ظل الظروف العادية. مع تشجيع الحكومة لملكية المنازل ، خفضت البنوك من متطلباتها للاقتراض وبدأت في خفض أسعار الفائدة. أصبح الرهون العقارية القابلة للتعديل (ARMs) هي المفضلة ، مع انخفاض معدلات التمهيدية وخيارات إعادة التمويل في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. بدأ الكثير من الناس في شراء المنازل وقلبهم للحصول على الأرباح. ولكن في مرحلة ما ، بدأت سوق الأوراق المالية في الارتفاع مرة أخرى (بعد انهيار dot-com) ، وبدأت أسعار الفائدة في الارتفاع وبدأت هذه القروض العقارية القابلة للتعديل في إعادة التمويل بمعدلات أعلى. عندما أصبح من الواضح أن قيمة المنازل قد تنخفض ، بدأت الأسعار في الانهيار ، الأمر الذي أدى إلى عمليات بيع في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وملايين الدولارات في سداد الرهن العقاري. وهناك فقاعة التكنولوجيا التى تشير فقاعة التكنولوجيا إلى ارتفاع واضح وغير مستدام في السوق يعزى إلى زيادة المضاربة في أسهم التكنولوجيا. الفقاعة تشير الوفرة غير المنطقية إلى حماس المستثمرين الذي يدفع أسعار الأصول إلى مستويات لا تدعمها العوامل الأساسية.

يعانى العالم الان من وفره غير منطقيه فى استخدام القوة الصلبة قدرة الدولة أو الهيئة السياسية على استخدام الحوافز الاقتصادية أو القوة العسكرية للتأثير على سلوكيات الجهات الفاعلة الأخرى . وبهذه الطريقة هي القدرة على استخدام الجزر وعصي القوة الاقتصادية والعسكرية لجعل الآخرين يتبعون إرادتك. تتضمن استراتيجيات Hard Power مجموعة واسعة من التدابير الموجهة نحو إجبار الآخرين أو تهديدهم للامتثال. ومع ذلك ، فقد قيل إن عروض القوة الصلبة موجهة أكثر شيوعًا نحو القوة العسكرية بدلًا من توفير الحوافز الاقتصادية ، والتأكيد المفرط على التدخل العسكري ، والعقوبات الاقتصادية ، والدبلوماسية القسرية. من مظاهر القوة الصلبة ما يلي:

العقوبات الاقتصادية

الحظر التجاري

التدخل العسكري المادي

التهديد الفعلي للقوة العسكرية أو الاقتصادية



لقد جادل المعلقون بأنه لتجنب المسائل المتعلقة بالشرعية والسلطة ، يجب أن تتشابك القوة الصلبة مع الاستخدام الماهر للدبلوماسية. نهج أكثر دقة من أجل إضفاء الشرعية على استخدام السلطة. يطلق على هذا النهج التعاوني Smart Power ويتضمن مزيجًا من Hard Power و Soft Power ؛ القدرة على جذب أو إقناع أو اختيار الآخرين . ولكن هذا ادى ظهور ظاهرة عجز القوة اى عجز الوصول للهدف المقصود رغم قيام النخب الاستراتيجية بالاعمال الضرورية للتكيف مع المواقف المختلفة .







