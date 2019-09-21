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برلمان

وكيل اقتصادية البرلمان يطالب مؤسسات الدولة بالرد على أكاذيب الإخوان

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
النائب محمد علي عبد
النائب محمد علي عبد الحميد،وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
فريدة محمد
قال النائب الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن هناك حملة ممنهجة تقوم بها الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، وتستغل في سبيل ذلك السوشيال ميديا بشكل كبير وتعتمد على تكثيف الدعايا السلبية في فترة قليلة، والنيل من النجاحات.

وطالب وكيل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان فى بيان صحفى له، بأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والشائعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.

وشدد الدكتور محمد علي عبد الحميد على أن الحملات التي تقوم بها عناصر الإخوان في الفترة الأخيرة ضد الدولة المصرية وأجهزتها تؤكد أن هناك مخططا لضرب استقرار الدولة والنيل من النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية.

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