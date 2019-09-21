بشرى تخطف الأنظار بـ فستان جريء على السجادة الحمراء

ظهرت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بإطلالة بيضاء بسيطة.



وارتدت الفنانة فستانا باللون الروز الفاتح طويل شفاف بمنطقة الصدر والأجناب والظهر، وكان الجزء الأعلى من الفستان مرصعًا بالفصوص، وجاء الفستان من تصميم مصمم الأزياء يوسف كمون.



وأمسكت الفنانة بشرى بحقيبة فضية اللون من ماركة alicia arts، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها وكان من تصفيف الصغير، كما اعتمدت الفنانة بشرى في الميكب على المكياج الهادئ وكانت من لمسات الميكب ارتسيت ندى سويدان.



الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلق أول أمس، الخميس، في حضور عدد كبير من نجوم الفن العالميين والمصريين.



