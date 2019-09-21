أحمد موسى: السيسي تولى مصر وكانت على حافة الهاوية والإخوان رجعونا 100 سنة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي حكم مصر وكانت على حافة الهاوية والسقوط والإفلاس.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" سنة حكم الاخوان رجعت مصر 100 سنة للخلف".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" علينا المقارنة بين وضع وحال مصر من قبل 2014 وحتى الآن، والإجراءات الإقتصادية لمحاولة انقاذ مصر من الضياع".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، وكم اسرة استفادت من الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات ومبادرة 100 مليون صحة ومنظومة التموين".

