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أحمد موسى: السيسي تولى مصر وكانت على حافة الهاوية والإخوان رجعونا 100 سنة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:08 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي حكم مصر وكانت على حافة الهاوية والسقوط والإفلاس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" سنة حكم الاخوان رجعت مصر 100 سنة للخلف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" علينا المقارنة بين وضع وحال مصر من قبل 2014 وحتى الآن، والإجراءات الإقتصادية لمحاولة انقاذ مصر من الضياع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، وكم اسرة استفادت من الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات ومبادرة 100 مليون صحة ومنظومة التموين".

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