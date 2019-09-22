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تعليم

أجراس مدارس القاهرة والجيزة تدق مع باقي محافظات الجمهورية .. اليوم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
تفتح اليوم الأحد ، مدارس محافظتي القاهرة والجيزة إلى جانب مدارس باقي محافظات الجمهورية ، أبوابها لإستقبال طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي لبدء العام الدراسي 2019/2020.

وكانت قد بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت في مدارسها بسبب ارتفاع كثافاتها .

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليفات رسمية لجميع قيادات المديريات التعليمية ، توصي بمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما أصدرت الوزارة تعليمات لجميع المديريات التعليمية والمدارس بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية، إلخ، ويتم إزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة.

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